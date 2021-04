Dire che i Milwaukee Bucks siano stati a corto di giocatori nel match di questa notte perso contro i Charlotte Hornets sarebbe un eufemismo. Il quintetto titolare dei Bucks non ha giocato contro Charlotte, compreso il fenomeno greco 2 volte MVP dell’NBA Giannis Antetokounmpo a causa di diversi infortuni.

Come riportato da Eric Nehm di The Athletic, Giannis, Khris Middleton, Brook Lopez, Jrue Holiday e Donte DiVincenzo sono stati tutti esclusi per la gara contro gli Hornets.

Tonight's full Bucks injury report against the Hornets:

Giannis Antetokounmpo – OUT (left knee soreness)

Jrue Holiday – OUT (left knee contusion)

Donte DiVincenzo – OUT (right hip contusion)

Khris Middleton – Doubtful (right knee soreness)

Brook Lopez – Doubtful (back soreness) — Eric Nehm (@eric_nehm) April 9, 2021

Non si trattano di infortuni gravi, per fortuna. Però la sfortuna ha voluto che tutti quanti dovessero saltare la stessa partita. Giocare una gara NBA senza Giannis Antetokounmpo e l’intero quintetto non è stato facile per i Bucks, che hanno dovuto cedere a Charlotte ma hanno comunque lottato. Infatti la franchigia del Winsconsin ha perso 127 a 119 ma ha trovato un Jordan Nwora da 24 punti, oltre che un Jeff Teague da 19.

La speranza è chiaramente che recuperino più giocatori possibili per il prossimo match contro gli Orlando Magic. Rispetto a Charlotte sono sulla carta un avversario più abbordabile perciò, giocando come questa notte, anche con gli stessi giocatori, potrebbero farcela. Certo, avere Giannis, Middleton, Lopez, Holiday e DiVincenzo è meglio che non averli.

LEGGI ANCHE: La storica prestazione di Zion Williamson contro Philadelphia

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.