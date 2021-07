Giannis Antetokounmpo è diventato campione NBA da meno di 24 ore e sta ancora festeggiando quello che, finora, è sicuramente il più grande successo della sua carriera. Dopo averci dato dentro con lo champagne ieri sera negli spogliatoi, il greco oggi, nella serata italiana, ha avviato una diretta Instagram molto particolare. Giannis, con il Larry O’Brien Trophy tra i piedi, era in macchina, in coda come chiunque altro ad un drive-through di un fast food per ordinare alette di pollo fritte.

Durante la diretta, Giannis ha ordinato ben 50 alette di pollo: 50 proprio come i punti segnati in Gara-6 che hanno regalato il titolo ai Bucks. Chiedendo molto gentilmente il permesso alla ragazza, Antetokounmpo ha anche coinvolto la dipendente del fast food che stava prendendo il suo ordine e nel mentre si è fatto numerose foto con piccoli tifosi che come lui erano in coda per pranzare. Insomma, un’uscita da ragazzo normale: quasi come non avesse vinto solo poche ore prima il titolo NBA.

Giannis just ordered another 50 piece on IG live 😂😂 pic.twitter.com/gAkSM9qdxI — Blue Wire (@bluewirepods) July 21, 2021