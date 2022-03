La terza volta è quella buona: dopo i decadali con Lakers e Mavericks tra dicembre e gennaio, Isaiah Thomas ha finalmente strappato una conferma dagli Charlotte Hornets. Il playmaker, dopo due decadali, è stato blindato dagli Hornets fino al termine della stagione.

Thomas ha giocato 7 partite a Charlotte finora, andando 4 volte in doppia cifra e segnando 9.9 punti di media. La squadra in queste gare ha un record di 6-1 ed ha recuperato posizioni ad Est, ora 9° e dentro il Play-in.

Sources: The Charlotte Hornets are signing guard Isaiah Thomas to a new contract for the remainder of the season. After 10-days with Lakers, Mavs, Hornets, Thomas finds home in Charlotte where he’s averaged 10 points and assumed leadership role. Hornets: 7-2 since signing Thomas.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 22, 2022