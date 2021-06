Gli Atlanta Hawks stanno per la prima volta avendo a che fare con la lunghissima routine di Giannis Antetokounmpo ai tiri liberi, e non ne sono contenti. Il greco ha tanti problemi alla lunetta e, probabilmente per concentrarsi maggiormente, si attarda a tirare, infrangendo praticamente sempre il limite di 10 secondi. Secondo il regolamento infatti, il tiro deve essere effettuato entro 10 secondi da quando il giocatore riceve la palla dagli arbitri. Si è calcolato che nel solo primo quarto di Gara-6 contro i Nets, per tirare 10 liberi Giannis abbia impiegato un totale di 3.30 minuti, vale a dire una media di 30 secondi a tiro libero.

Le infrazioni sono una costante ma ad Antetokounmpo ne sono state fischiate solo due in questi Playoff. Secondo Sam Amick di The Athletic, dopo Gara-1 gli Hawks avrebbero manifestato un certo disappunto con la NBA a causa di quanto sono permissivi gli arbitri col greco. Nella prima sfida della serie, che alla fine Atlanta ha vinto, Giannis ha tirato 8 liberi impiegando tra gli 11.5 e i 13.3 secondi. Tutti e 8 sarebbero dovuti risultare dunque in una violazione.