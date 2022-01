Qualche giorno fa lo sfottò dei Sacramento Kings ha Russell Westbrook aveva divertito tutti, tranne i vertici della NBA che hanno ammonito la franchigia di non riprovarci. Ora un’altra trovata ha rubato la scena, sperando che stavolta la Lega non intervenga. Un paio di giorni fa, durante la trasferta a Toronto, Devin Booker aveva avuto un diverbio con la mascotte dei Raptors. Il dinosauro, unico “spettatore” della partita che si giocava a porte chiuse, si era messo a saltare dietro il canestro mentre Booker tirava un libero. La guardia dei Suns aveva segnato, ma si era anche platealmente lamentata.

Dopo la gara Booker aveva preso la questione talmente sul personale da cambiare la propria immagine del profilo di Twitter con una foto della mascotte dei Raptors.

Visto il complicato rapporto tra il giocatore e i dinosauri, gli Indiana Pacers questa notte hanno messo in scena un troll di tutto rispetto. Per prima cosa, Booker e tutti i Phoenix Suns sono stati introdotti prima della partita sulle note della colonna sonora di Jurassic Park. Successivamente, la mascotte dei Pacers, che in teoria sarebbe un gatto blu, ha indossato la testa di un dinosauro esponendo il cartello “Am I a distraction?”. Infine un altro costume da dinosauro gonfiabile è stato avvistato alla Bankers Life Fieldhouse durante la gara.

Devin Booker and the Phoenix Suns introduced in Indianapolis with the Jurassic Park music pic.twitter.com/gqe7cTcUnh — Rob Perez (@WorldWideWob) January 15, 2022