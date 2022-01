Sono bastate quattro partite per confermare tutto quanto di buono Lance Stephenson ha fatto nella sua carriera agli Indiana Pacers. Firmato con un decadale dopo la mancata conferma di Atlanta, Born Ready è stato il migliore in campo dei Pacers nelle ultime due due gare disputate: nella prima con 30 punti contro i Nets, nella seconda con una doppia-doppia da 16 punti e 14 assist (career-high) contro i Jazz.

Lo stesso coach Rick Carlisle ha ammesso che Stephenson ha portato ad Indiana “una scintilla che finora era mancata”. In generale, nelle 4 partite giocare dal suo secondo ritorno ai Pacers, il giocatore, 31 anni, ha mantenuto 14.3 punti e 6.0 assist di media. Prima del decadale con gli Hawks, Stephenson non metteva piede in NBA dal 2019.

The Pacers are expected to keep Lance Stephenson for the rest of the season, league sources say, thanks to his very strong play in this third Indiana stint that has won admiration from Pacers coach Rick Carlisle.

Stephenson has one day left on his initial Indiana hardship deal.

