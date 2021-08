NBA: gli Orlando Magic aggiungono esperienza sotto canestro

Gli Orlando Magic, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Jamahl Mosley come nuovo capo allenatore, stanno cercando di assemblare un roster per poter ambire ad un posto ai prossimi playoff, affiancando i propri giovani talenti ad esperti veterani.

In questo senso arriva la firma di Robin Lopez: il centro classe 1988, con 13 stagioni NBA alle spalle, ha deciso di trasferirsi in Florida, siglando un contratto annuale con i Magic.

Free agent C Robin Lopez has agreed to a one-year deal with the Orlando Magic, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021