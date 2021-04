Visto anche il recente infortunio di Devin Cannady, out ovviamente per il resto della stagione, gli Orlando Magic sono tornati sul mercato dei free agency. La franchigia ha raggiunto un accordo con il centro Moe Wagner per le partite che rimangono della RS.

Wagner era stato tagliato da poche settimane da Boston, dove era arrivato da Washington. Scelta numero 25 del Draft 2018, il centro tedesco in questa stagione ha mantenuto 5.6 punti e 2.7 rimbalzi di media. Orlando, con la sconfitta di ieri notte, ha riguadagnato l’ultima posizione ad Est con un record di 18-43.

Free agent F Moe Wagner is signing a deal with the Orlando Magic for the rest of the season, sources tell ESPN. Wagner has played with Washington and Boston this season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 27, 2021