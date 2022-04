Com’era ampiamente prevedibile all’inizio della stagione, gli Orlando Magic sono stati una delle peggiori squadre della NBA se si guarda al record. La franchigia è rimasta fuori per il secondo anno consecutivo dai Playoff, ultima ad Est con un record di 22-60. Per salutare la deludente stagione regolare però l’account di Twitter dei Magic ha scelto un modo particolarmente originale, con una frecciatina a LeBron James. Il King, a differenza di Orlando, è rimasto fuori a sorpresa dalla post-season con i suoi Lakers.

“Ho chiuso qui la stagione ufficialmente. Ci vediamo in autunno” hanno scritto i Magic, citando il pesce d’aprile di LeBron. La superstar dei Lakers aveva infatti twittato la stessa identica frase l’1 aprile, fingendo che non sarebbe rientrato in questa stagione. Cosa che poi è però successa, un po’ per l’infortunio alla caviglia con il quale stava convivendo, un po’ per l’eliminazione della sua squadra dalla corsa al Play-in, avvenuta il 5 aprile. Un epic fail di James ripreso dai Magic, che è diventato subito virale.

I’m out for the season officially. 🤦🏾‍♂️. See y’all in the fall. 👑✌🏾 — Orlando Magic (@OrlandoMagic) April 11, 2022