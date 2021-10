Nonostante nel 2019 Luka Samanic fosse stato scelto con la 19° chiamata assoluta, in due stagioni ai San Antonio Spurs il croato ha giocato solo 36 partite. Samanic ha passato la maggior parte del tempo in G-League, mantenendo 3.8 punti di media quando chiamato in causa da Gregg Popovich. Ora gli Spurs hanno deciso di tagliarlo, un po’ a sorpresa, nel bel mezzo della preseason, parte di quel lavoro di sfoltita del roster in vista dell’inizio della stagione regolare.

C’è anche chi ha ipotizzato che il taglio di Samanic sia, in parte, dovuto anche alla sua pigra difesa di un paio di giorni fa contro Orlando. Su una palla persa, il giocatore ha infatti immediatamente rallentato, senza inseguire Cole Anthony che ha poi schiacciato indisturbato con i Magic in rimonta. Una partita sicuramente ininfluente per San Antonio, ma non il tipo di effort che Popovich chiede, soprattutto ad un giocatore che deve lottare per guadagnarsi spazio.

The Spurs today announced that they have waived forward Luka Samanic. Knew this was coming after the give up on this play last night. I’ve known Pop too long. We talked about it in the sports office as soon as we saw it. 1 said “Surprised he didn’t have to walk home.” pic.twitter.com/1zGexGCtWH

— Don Harris (@DonHarris4) October 11, 2021