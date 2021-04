I San Antonio Spurs hanno preso una multa da 25.000 dollari per aver violato le politiche di riposo della NBA nonostante abbiano vinto di 26 punti.

The NBA has fined the San Antonio Spurs $25,000 for violating league's player resting policy. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 18, 2021

Ciò è accaduto dopo che i Toronto Raptors sono stati multati per lo stesso motivo proprio l’altro giorno. L’NBA sembra voler reprimere le nuove regole anti-tank in un modo che non si è ancora visto in questa stagione. Queste nuove regole mirano a mantenere un equilibrio competitivo e ad assicurarsi che quante più partite possibile abbiano le stelle che le persone vogliono guardare.

Questo è sicuramente un passo avanti rispetto a quanto accadeva in passato, con squadre che tankvano praticamente a metà regular season, senza nemmeno provare a raggiungere i playoff. Chiaramente questo ne andava anche dello spettacolo perché in molte gare c’erano più giocatori di D-League che di NBA. Si tratta di un piccolo ma importante passo in avanti, anche se sarà molto difficile combattere il tanking vero e puro.

Il giro di vite della NBA sulla politica di riposo ha attirato molte critiche dai fan, anche nel caso degli Spurs. La stagione è lunga e in qualche modo priva di significato. Si sono anche astenuti dal punire gli Oklahoma City Thunder per aver fatto fuori Al Horford per la maggior parte della seconda metà della stagione.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.