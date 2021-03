NBA – Gli Utah Jazz “attaccati” dagli uccelli, costretti a rimandare la partenza per Memphis

Piccola disavventura per gli Utah Jazz in occasione del volo che hanno preso da Salt Lake City per arrivare a Memphis, dove giocheranno domani notte contro i Grizzlies. Appena decollato, l’aereo sul quale volavano Donovan Mitchell e compagni è stato costretto a rientrare in aeroporto a causa di un guasto: la ragione sarebbe stata uno stormo di uccelli, finito malauguratamente nel motore.

I Jazz hanno dovuto quindi rimandare di qualche ora la propria partenza, ma la gara contro i Grizzlies non è a rischio. Sarà comunque stato un bello spavento per i giocatori di Utah, abituati probabilmente a voli più tranquilli di così.

To clarify: team is safely on the ground in Salt Lake City now, having turned around quickly after the incident.

— Henry Abbott (@TrueHoop) March 30, 2021