Dopo il Draft c’è ancora spazio per una trade. Secondo The Athletic, gli Utah Jazz starebbero per cedere Derrick Favors agli Oklahoma City Thunder anche se non è ancora chiaro cosa riceveranno in cambio. Visto il modus operandi di questi mesi di Sam Presti, è molto probabile che OKC ottenga anche una scelta al Draft per il “disturbo”.

Favors ha mantenuto 5.4 punti e 5.5 rimbalzi di media nell’ultima stagione ai Jazz ed ha ancora due anni di contratto. Il lungo guadagnerà 9.7 milioni di dollari nella prossima stagione e 10.1 in quella successiva (che è una Player Option).

The Utah Jazz are in serious talks on a deal to send center Derrick Favors to the Oklahoma City Thunder, sources tell me and @Tjonesonthenba. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 30, 2021