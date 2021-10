Subito dopo l’ultima partita di preseason, la vittoria su Portland, i Golden State Warriors hanno operato alcuni cambiamenti al roster che lo rendono quasi definitivo in vista della stagione regolare. I californiani hanno infatti tagliato quattro giocatori: in primis Avery Bradley, ma anche Mychal Mulder, Jordan Bell e Gary Payton II.

Bradley sembrava poter far parte del roster degli Warriors per la stagione, ma è uscito dalle rotazioni di Steve Kerr nelle ultime gare di preseason. Mulder lascia Golden State dopo quasi due stagioni, l’ultima con 5.6 punti di media.

Per quanto riguarda Gary Payton II, figlio di Gary Payton, ci potrebbe essere un’occasione per il 15° posto del roster nei prossimi giorni. Nel frattempo gli Warriors hanno firmato con un Exhibit 10 il francese Axel Toupane, che era stato accostato alla Virtus Bologna nelle scorse settimane. Toupane ha giocato con i Santa Cruz Warriors, l’affiliata di Golden State in G-League, nella scorsa stagione prima di finire l’anno vincendo l’anello con i Milwaukee Bucks. Con questo contratto il giocatore, se verrà tagliato (probabile), riceverà un bonus in dollari se accetterà di giocare in G-League con Santa Cruz.

Warriors have also waived Gary Payton II. The 15th spot is currently vacant. But Steve Kerr said there will be “discussions” in the coming days about the vacancy. I’m hearing that there is a possibility of bringing Payton back, once the process plays out.

