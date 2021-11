Il match di giovedì tra Utah Jazz e Indiana Pacers è diventato un incontro di pugilato a un certo punto. La star NBA degli Utah Jazz, Rudy Gobert, e il centro degli Indiana Pacers, Myles Turner, hanno avuto un battibecco molto acceso che è sfociato in una mezza rissa simil boxe.

Gobert si è aggrappato ai pantaloncini di Turner mentre stava cadendo, cosa che a quest’ultimo non è piaciuta e che l’ha fatto scattare, come ha detto dopo il match. I due sono stati espulsi insieme a Donovan Mitchell, che ha cercato di intromettersi tra i due.

Dopo la partita, Gobert ha avuto alcuni commenti interessanti. Ecco cos’ha detto il centro NBA dei Jazz, Rudy Gobert, tramite Eric Walden, sulla rissa con Turner finita in un mezzo incontro di boxe:

Rudy: “It’s actually funny, because my boxing coach was at the game. The only game he’s come to this year. … If I don’t feel threatened, I’m not gonna throw a punch. And I didn’t feel threatened. If someone wants to fight, I’m easy to reach.”

— Eric Walden (@tribjazz) November 12, 2021