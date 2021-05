NBA – Golden State, Draymond Green: “Gli avversari hanno paura di Stephen Curry”

Prosegue il momento magico di Stephen Curry che sta trascinando i Golden State Warriors nelle ultime settimane. Dopo la vittoria 123-108 ai danni dei New Orleans Pelicans, è stato Draymond Green a rendere omaggio al compagno.

L’ala, che ha scritto un incredibile record riguardo gli assist, ha lodato Curry parlando della paura che infonde negli avversari. Un tema che recentemente era stato trattato da Dwyane Wade.

Ogni volta che gioca, per noi è un vantaggio enorme perché gli avversari hanno paura di lui. Le squadre che affrontiamo sono terrorizzate da lui, qualsiasi cosa faccia, con la palla o senza. Non vorrei mai giocare contro di lui perché tutti sanno di cosa è capace. Parliamo di un giocatore che può prendere in mano una partita e rendere impossibile per qualsiasi squadra.