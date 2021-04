NBA – Golden State pensa seriamente di mandare in campo uno dei suoi allenatori

I Golden State Warriors stanno attraversando un momento molto delicato della propria stagione: attualmente occupano il nono posto ad Ovest, in piena lotta per un posto ai play-in e possono contare su uno Stephen Curry formato MVP.

Il più grande problema per la squadra di coach Kerr sono, però, gli infortuni, che da un paio d’anni non danno pace alla franchigia californiana: oltre al lungodegente Klay Thompson, nella injury list, ad oggi, compaiono anche Kent Bazemore, Damion Lee, Eric Paschall e James Wiseman, che costringono il coaching staff di Golden State a pensare continuamente a soluzioni alternative.

Proprio per questi motivi, coach Kerr sta seriamente pensando di mettere sotto contratto un attuale membro del suo staff, il 38enne Leandro Barbosa: “Sono davvero serio! Sarebbe sicuramente utile alla nostra causa, potremmo tranquillamente firmarlo con un 10-day contract. E’ ancora in ottima forma“, le parole dell’head coach.

Barbosa, campione NBA nel 2015 con gli Warriors, ha giocato la sua ultima partita NBA durante la stagione 2016/17 con la maglia dei Phoenix Suns, prima di far ritorno in patria, in Brasile, per giocare nel campionato carioca.

Giocatore ed allenatore classe ’91, quando non è in palestra è davanti al pc a scrivere di basket (con BU dal Novembre 2012) o a guardare i suoi amati Grizzlies. E’ stato caporedattore per la trasmissione di Legabasketv Serie A Beko Live per le stagioni 2015 e 2016 insieme a Matteo Gandini.