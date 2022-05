Gli esami al gomito di Gary Payton II hanno evidenziato un leggero danneggiamento del legamento del suo gomito sinistro. Come riportato da Shams Charania, la guardia dei Golden State Warriors dovrà stare fuori almeno 3 settimane, anche se non è escluso possa tornare a disposizione per le eventuali Finals.

Payton II si è infortunato dopo il duro fallo di Dillon Brooks in Gara-2: la NBA sta valutando se squalificare la guardia di Memphis per una o più partite.

Sources: MRI on Warriors guard Gary Payton II showed slight ligament damage along with his fractured left elbow. He will miss at least three weeks and has not ruled out a return in the NBA Finals.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 5, 2022