NBA – Golden State Warriors, infortuni per Stephen Curry e Juan Toscano Anderson

Stephen Curry e Juan Toscano Anderson sono stati, per motivi diversi, protagonisti della vittoria dei Golden State Warriors contro i Boston Celtics.

Entrambi, in realtà, sono stati autori di giocate diventate virali sui social. Curry ha realizzato un canestro e fallo incredibile mentre Toscano Anderson ha tentato un recupero pazzesco, finendo oltre i tabelloni pubblicitari.

Ad accomunarli ci sono anche degli infortuni riportati durante la gara. Curry ha subito una slogatura a una caviglia che, per quanto dolorosa, non dovrebbe essere grave. Egli stesso, dopo la prova pazzesca contro Boston, ha dichiarato di essere speranzoso di poter giocare lunedì contro i Philadelphia 76ers.

Toscano-Anderson, invece, ha dovuto farsi applicare dei punti di sutura alla testa in seguito alla botta rimediata. Il giocatore di conseguenza è stato messo sotto osservazione, in ottemperanza al rigido protocollo NBA che riguarda le concussioni. Lui stesso, però, ha dichiarato via Twitter di non essersi assolutamente pentito del tentativo.

I’m A1, thanks for the wishes. And if I had to do it again, I would! Ten times out of ten!

— Juan Toscano Anderson (@juanonjuan10) April 18, 2021