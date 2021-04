NBA – Golden State Warriors, secondo decadale a Gary Payton II

Gary Payton II avrà un’altra settimana abbondante per guadagnarsi fiducia dai Golden State Warriors. La franchigia lo ha firmato con un secondo contratto di 10 giorni, dopo le 4 gare disputate fin qui.

Payton II, figlio di Gary Payton, ha segnato 2.4 punti di media in 3.6 minuti, tra i quali 9′ contro i Thunder e 7′ dei Celtics. Il classe 1992 ha vinto la G-League nel 2019 e quest’anno è stato votato Defensive Player of the Year nella Lega di sviluppo. In passato Gary Payton II aveva già giocato in NBA con Bucks, Lakers e Wizards per un totale di 61 partite e 3.5 punti di media.

The Warriors have signed guard Gary Payton II to a second 10-day contract.

Gary has appeared in five games for the Warriors this season, averaging 2.4 points, 1.4 rebounds and 1.00 steals in 3.7 minutes per game. pic.twitter.com/Q90S6tXstO

— Golden State Warriors (@warriors) April 19, 2021