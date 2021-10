NBA – Golden State Warriors, si avvicina il ritorno in campo di Klay Thompson

Il ritorno in campo di Klay Thompson appare sempre più vicino.

Sono arrivati nuovi aggiornamenti riguardo i tempi di recupero della guardia dei Golden State Warriors, ai box ormai da due anni a causa di infortuni al tendine d’Achille e al crociato.

Secondo Shams Charania, Thompson tornerà ad allenarsi normalmente in gruppo a Novembre. Presumibile perciò che il suo esordio possa avvenire già nel 2021.

“I’m told Klay Thompson will be cleared for full practice over the next month or so.”

Our NBA Insider @ShamsCharania on the timetable for Thompson’s return to the Warriors.https://t.co/D0mlHE0kKl pic.twitter.com/vnK4vTbA1O

— Stadium (@Stadium) October 14, 2021