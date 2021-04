NBA – Golden State Warriors, Stephen Curry si ferma ancora

I Golden State Warriors dovranno fare nuovamente a meno di Stephen Curry. Il giocatore, infatti, non scenderà in campo questa notte contro i Toronto Raptors.

La causa dello stop è ancora l’infortunio al coccige accusato da Curry dopo una caduta, il 17 Marzo contro gli Houston Rockets. Non si tratta comunque di una ricaduta ma di una semplice misura per favorire la gestione del dolore e del recupero. In ogni caso il giocatore non giocherà contro i Raptors, dopo essere tornato in campo con 36 punti in altrettanti minuti contro i Miami Heat.

Lunedì, contro gli Atlanta Hawks, Curry dovrebbe esserne regolarmente a disposizione.

With Steph out tonight vs. Raptors — and still dealing with pain in the tailbone — it’s also going to be interesting to see if he plays both sides of next week’s back-to-back against the Wizards and Rockets. Warriors are 1-6 without him.

— Nick Friedell (@NickFriedell) April 2, 2021