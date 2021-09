I Golden State Warriors proseguono la ricerca dell’ultimo tassello per completare il roster: dopo il workout con Ryan Arcidiacono dei giorni scorsi, ora secondo Hoopshype ce ne sarebbe uno in programma anche con Isaiah Thomas. Il playmaker, che nelle scorse ore ha smentito un suo trasferimento al CSKA Mosca, è ancora in attesa di una seconda chance in NBA. Nella scorsa stagione, IT ha giocato solo 3 partite con i New Orleans Pelicans, nell’ambito di un contratto decadale poi non rinnovato.

Free agent guard Isaiah Thomas will be working out with the Warriors next week, sources tell me and @MikeAScotto. — HoopsHype (@hoopshype) September 16, 2021

Thomas, 32 anni, è stato due volte All Star quando giocava a Boston e nell’ultima stagione “intera” disputata a Washington, nel 2019-20, aveva segnato 12.2 punti di media. Gli Warriors ora pensano a lui come possibile backup di Steph Curry, insieme a Chris Chiozza che ha già sottoscritto un two-way contract.