Nella giornata di ieri alcuni rumors volevano Goran Dragic sempre più vicino ai Dallas Mavericks dell’amico e connazionale Luka Doncic. Queste voci sono però state smentite nelle scorse ore da Jordan Schultz, giornalista di ESPN. Secondo lui, non solo Dragic non sarebbe vicino a Dallas, ma lo sloveno non avrebbe nemmeno iniziato le trattative con i Toronto Raptors per il buyout. Non è un segreto che il playmaker, 35 anni, voglia cambiare subito aria dopo essere arrivato a Toronto nella sign-and-trade per Kyle Lowry. Lui stesso lo aveva ammesso candidamente qualche settimana fa.

Contrary to reports, sources tell me Goran Dragic will NOT sign with the #Mavs. Furthermore, I’m also told the #Raptors and Dragic have yet to even entertain talks of a buyout.

Dragic, 35, earned Third-Team All-NBA honors and the league’s Most Improved Player in 2014.

— Jordan Schultz (@Schultz_Report) September 3, 2021