Sono i Brooklyn Nets a vincere la corsa a Goran Dragic, che nei giorni scorsi aveva trovato l’accordo per il buyout con i San Antonio Spurs. Il playmaker sloveno firmerà fino al termine della stagione con i Nets, andando a rimpinguare il reparto guardie già formato da Patty Mills, Ben Simmons, Kyrie Irving e Seth Curry.

Dragic in questa stagione è sceso in campo solo 5 volte con i Toronto Raptors, perché non rientrava nei piani della franchigia canadese che lo ha alla fine ceduto alla deadline. A Brooklyn, Dragic ritroverà l’ex compagno Steve Nash, col quale ha diviso il backcourt e lo spogliatoio a Phoenix. Ora sarà suo coach. Lo sloveno, 35 anni, nella scorsa stagione aveva mantenuto 13.4 punti e 4.4 assist agli Heat.

Just in: Goran Dragic is signing with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 21, 2022