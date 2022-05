Grant Williams, un “semplice” role player di questi Boston Celtics, sta disputando dei Playoff finora molto positivi. Nel primo turno contro Brooklyn, il lungo ha segnato 11.3 punti di media, mentre nelle due gare disputate contro Milwaukee ha segnato rispettivamente 8 e 21 punti. Diventato uno dei punti fermi della panchina biancoverde, dopo Gara-2 contro i Bucks coach Ime Udoka ha raccontato alla NBC che spesso Williams gli chiede di disegnare degli schemi per lui come avviene per Jayson Tatum e Jaylen Brown.

La risposta dell’allenatore è però stata netta a riguardo:

Quest’anno ho chiamato uno schema per lui contro OKC quando era marcato da Gilgeous-Alexander. È finito in post contro di lui e SGA lo ha stoppato al ferro. Questo è stato praticamente il suo unico tentativo.

Ime Udoka had some fun talking about @Grant2Will with @ZoandBertrand 🤣 pic.twitter.com/YOLRmuLuFp — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 5, 2022