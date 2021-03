NBA – Gregg Popovich è diventato il terzo allenatore più vincente nella storia della Lega

I San Antonio Spurs hanno ottenuto una vittoria per 120 a 114 sui Chicago Bulls e, anche se questa potrebbe essere solo un’altra vittoria in regular season per gli Spurs, in realtà è stato un successo piuttosto importante per la storia del grandissimo Gregg Popovich.

Coach Pop ha appena registrato la sua 1.300esima vittoria in carriera, diventando solo il terzo allenatore nella storia della NBA ad aver raggiunto questo traguardo storico.

Congrats to @spurs coach Gregg Popovich on becoming the 3rd head coach in NBA history to win 1,300 games! pic.twitter.com/RV603wqj2L — NBA (@NBA) March 28, 2021

Gli altri due nomi davanti a Popovich in questo momento sono Lenny Wilkens e Don Nelson, due dei più grandi allenatori nella storia di questo sport. È chiaro, tuttavia, che con solo 36 vittorie lontano dal primo posto, Pop è sulla buona strada per diventare il leader di tutti di questa speciale classifica.

