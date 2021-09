Pochi giorni fa i San Antonio Spurs avevano annunciato il ritorno di Manu Ginobili, a tre anni dal ritiro, con un ruolo di consulente nel front office. L’argentino, leggenda della franchigia, ha visto il proprio numero 20 ritirato pochi mesi dopo il ritiro. Nel Media Day degli Spurs, Gregg Popovich ha parlato anche del ritorno del suo figliol prodigo, il secondo dopo che Tim Duncan per un anno era stato suo assistente in panchina.

Popovich è stato come al solito molto ironico nello spiegare i motivi del ritorno di Ginobili:

“His wife needed him gone…we like Many (Manu’s wife) better than him.”

– Coach Pop on how he got Manu Ginobili back in the fold as a special advisor. 😂 pic.twitter.com/ChqM7jfzRj

