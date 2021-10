Nella giornata di ieri 18 ex giocatori NBA sono stati arrestati con l’accusa di aver truffato l’Health and Welfare Benefit Plan, l’assicurazione sanitaria che la Lega mette a disposizione degli atleti anche dopo il ritiro. I 18 ex giocatori avevano richiesto 3.9 milioni di dollari totali per la copertura sanitaria, ottenendone 2.5 milioni.

Questi “furbetti” hanno però commesso un clamoroso errore, che ha reso facile per l’FBI coglierli con le mani nel sacco. Secondo quanto rivelato dal procuratore federale Audrey Strauss, i 18 giocatori non avrebbero speso troppo tempo a pensare a come organizzare i falsi interventi, in questo caso odontoiatrici. Avrebbero infatti tutti richiesto copertura assicurativa per la stessa falsa devitalizzazione dello stesso dente, lo stesso giorno, dallo stesso dentista.

Queste “coincidenze” hanno ovviamente fatto suonare un campanello d’allarme e sono state a quel punto avviate le indiagini.

Former NBA players arrested submitted false root canal procedures on the same teeth, on the same day, at the same location looool pic.twitter.com/KOQkYj0SVk — gifdsports (@gifdsports) October 7, 2021