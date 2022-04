Nella seconda serata di Playoff 2022, la NBA ha annunciato i 3 finalisti per ogni premio individuale della stagione regolare 2021-22. I vincitori verranno svelati durante la postseason in diretta sulla TNT, non ci sarà quindi la cerimonia dopo la fine dei Playoff come accaduto negli ultimi anni.

Per l’MVP, il premio più importante e ambito, i 3 finalisti saranno quelli che ci si aspettava: Nikola Jokic, Joel Embiid e Giannis Antetokounmpo.

Scottie Barnes, Cade Cunningham e Evan Mobley si contenderanno il Rookie of the Year. Per il Sesto Uomo dell’Anno ci sono in lista Tyler Herro, Cam Johnson e Kevin Love.

Mikal Bridges, Rudy Gobert e Marcus Smart sono i finalisti per il Difensore dell’Anno. Darius Garland, Ja Morant e Dejounte Murray si giocheranno il Most Improved Player.

Infine, per il Coach of the Year, sono stati selezionati Taylor Jenkins, Erik Spoelstra e Monty Williams.

Spiccano l’assenza di Jaren Jackson Jr dalla corsa al DPOTY, quella di Jordan Poole da quella per il MIP e infine l’esclusione di JB Bickerstaff per il premio di miglior allenatore.