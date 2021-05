I Memphis Grizzlies potrebbero aver perso gara-2 degli NBA playoff contro gli Utah Jazz ma non può essere attribuita nessuna colpa a Ja Morant, come dicono i numeri e i suoi 47 punti in particolar modo.

La giovane stella dei Grizzlies ha assolutamente disputato una grandissima gara contro i Jazz poiché ha messo 47 punti a referto. Questi 47 punti di Ja Morant sono il maggior numero di punti segnati nei playoff da qualsiasi giocatore di Memphis nei suoi 26 anni di storia NBA.

Ja Morant has set the Grizzlies franchise record for points in a playoff game. 47 PTS

7 AST

15-26 FG

15-20 FT It’s only his 2nd career playoff game. pic.twitter.com/Nyqs7fGBLn — StatMuse (@statmuse) May 27, 2021

Ja Morant è indubbiamente un futuro All-Star, in sole due stagioni ha già dimostrato che si tratta di uno dei giovani giocatori più forti del campionato. L’anno scorso è stato nominato Rookie of the Year praticamente all’unanimità e quest’anno è notevolmente migliorato. Il futuro è tutto dalla sua parte, senza dubbio.

Ora bisogna capire se Memphis riuscirà a fare il colpo ed eliminare i favoritissimi Utah Jazz, completando il secondo upset dopo aver battuto i Golden State Warriors al Play-In. Non dimentichiamoci che questa notte è tornato anche Donovan Mitchell, il quale ha subito dimostrato di essere il miglior marcatore dei Jazz. Questa è una grana in più che Memphis dovrà affrontare in questo primo turno playoff.

