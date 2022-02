I Boston Celtics hanno finora vissuto una stagione altalenante e ora si trovano al settimo posto ad Est sul 31-25. Per il rush finale hanno deciso di rinforzare il roster e, nelle ultime ore di mercato, hanno concluso due scambi: uno con i San Antonio Spurs e l’altro con gli Orlando Magic.

Nel primo, per dare più profondità al roster, i Celtics hanno ottenuto Derrick White dagli Spurs in cambio di Josh Richardson, Romeo Langford e una scelta del primo turno al Draft. White, uno dei giocatori preferiti di Popovich, era a San Antonio dal 2017 e in questa stagione stava segnando 14.4 punti di media.

Sources: Boston will also send Romeo Langford to San Antonio. https://t.co/jplPZMxpVw — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 10, 2022

Nell’altro scambio con i Magic, i Celtics si sono invece limitati a cedere due esuberi come Bol Bol e PJ Dozier, out per tutta la stagione per la rottura del crociato. Boston in cambio ha ottenuto una scelta del secondo turno al Draft. Per fare spazio nel roster, Orlando taglierà E’twaun Moore, che non ha mai giocato in questa stagione per infortunio.

The Celtics are trading PJ Dozier and Bol Bol, a future second and cash to the Magic for a future second-round pick, sources tell ESPN. Dozier and Bol are both out for the season. Cost-savings for Boston. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022