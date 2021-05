I Boston Celtics stanno disputando una stagione al di sotto delle aspettative per quello che è il talento del roster biancoverde. La franchigia ha mandato all’ultimo All Star Game ben 2 giocatori, Jayson Tatum e Jaylen Brown, e può contare su altri campioni come Kemba Walker o Marcus Smart. In totale Boston al momento ha 3 giocatori che sono stati All Star almeno una volta: Tatum, Brown e Walker appunto.

Secondo Jerry Stackhouse, ex giocatore NBA e ora coach in NCAA a Vanderbilt, nel roster dei Celtics sarebbe già presente però un futuro All Star. Si tratta del rookie Aaron Nesmith, che Stackhouse ha proprio allenato al college nella scorsa stagione. La guardia classe 1999 non ha avuto molto spazio nelle rotazioni di coach Brad Stevens in questi primi mesi da pro, giocando 14′ di media e producendo 4.6 punti di media.

“Entro 5 anni Nesmith sarà un All Star” – ha dichiarato Stackhouse – “È arrivato in una squadra che aveva già dei consolidati All Star. Sapevo che gli ci sarebbe voluto un po’ di tempo per trovare spazio. Ora si sta iniziando a far notare”. Nesmith è andato in doppia cifra in 4 delle ultime 6 partite dei Celtics, giocando un paio di volte più di 30′.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.