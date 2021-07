NBA – I Boston Celtics prendono Josh Richardson dai Dallas Mavericks

Boston Celtics molto attivi sul mercato in queste ore. Nuova operazione per i biancoverdi dopo la trade a tre che ha consentito di prendere Kris Dunn e Bruno Fernando, lasciando partire Tristan Thompson.

A Boston arriva anche Josh Richardson dai Dallas Mavericks. Aggiunta utile sul perimetro per i Celtics: Richardson ha esercitato la player option presente nel suo contratto e guadagnerà 11.6 milioni di dollari nella prossima stagione, prima di diventare free agent.

The Dallas Mavericks are finalizing trading G/F Josh Richardson to the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. Richardson is exercising his $11.6 million player option for the 2021-22 season for the deal.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 31, 2021