Non inizia nel migliore dei modi la stagione regolare dei Boston Celtics, che già hanno due giocatori out per Covid-19. La franchigia ha infatti deciso di sospendere Marcus Smart per l’ultima gara di preseason contro Miami, punizione per aver infranto una regola della squadra. Secondo Shams Charania, Smart e i Celtics avrebbero già discusso della questione che sarebbe risolta.

The Celtics will suspend guard Marcus Smart for Friday’s preseason game vs. Miami due to breaching team rule, sources tell @TheAthletic @Stadium. Smart and Celtics have discussed the matter, resolved it and he was with the team on road trip in Orlando and now Miami.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 14, 2021