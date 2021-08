NBA, i Brooklyn Nets aggiungono un veterano di qualità al proprio roster: l’australiano Patty Mills

I Brooklyn Nets, con Kevin Durant, James Harden e Kyre Irving a roster, stanno cercando di costruire una squadra competitiva per permettere ai propri big three di arrivare al primo anello della storia della franchigia: in questo senso è arrivata la conferma di Blake Griffin, che ha già dimostrato di potersi ben integrare nei meccanismi di coach Steve Nash (che ha già detto addio a Mike D’Antoni).

Negli ultimi minuti è arrivata un’altra firma importante, che andrà a ricoprire il ruolo di secondo play alle spalle di Kyrie Irving: si tratta di Patty Mills, al momento impegnato nelle Olimpiadi di Tokyo con la maglia della sua Australia; dopo aver trascorso ben 10 stagioni a San Antonio alla corte di Gregg Popovich, l’esterno classe 1988 ha deciso di giocarsi le sue carte a Brooklyn alla ricerca del suo secondo anello personale, dopo quello conquistato nel 2014: l’accordo prevede due anni di contratto per un totale di 12 milioni di dollari.

Free agent G Patty Mills has agreed to a two-year, $12M deal with the Brooklyn Nets, his agent Steven Heumann of @CAA_Basketball tells ESPN. Deal includes a player option. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021