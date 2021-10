Notte di affari per i Brooklyn Nets, che hanno completato addirittura due trade. La prima, con gli Houston Rockets, li vede cedere Sekou Doumbouya e una scelta del secondo turno futura. Doumouya era arrivato a Brooklyn in estate, nell’ambito dello scambio che aveva portato DeAndre Jordan momentaneamente a Detroit. Il francese verrà tagliato dai Rockets.

The Rockets will waive Sekou Doumbouya, sources said. https://t.co/eRJ6lM3tUB — Shams Charania (@ShamsCharania) October 6, 2021

La seconda trade è invece con gli Indiana Pacers. I Nets ottengono Edmund Sumner, che verrà tagliato perché out per tutta la stagione, e una scelta del secondo turno originariamente di Miami. In cambio cedono i diritti su Juan Pablo Vaulet, 39° chiamata assoluta al Draft 2015. Così facendo Indiana libera un posto nel roster che verrà occupato, almeno in via momentanea, da Brad Wanamaker. La mossa dei Pacers è prettamente per andare sotto la luxury tax cedendo il salario di Sumner.

The Nets will waive Sumner, who is out for the season with a knee injury, source tells ESPN. https://t.co/ChehEAGqVQ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 6, 2021

Free agent guard Brad Wanamaker is signing a training camp deal with the Pacers, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 6, 2021