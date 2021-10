NBA – I Brooklyn Nets hanno preso Harden perché sapevano che Irving non avrebbe giocato?

Emergono retroscena curiosi riguardo la trade che ha portato James Harden ai Brooklyn Nets.

Secondo il sempre ben informato Adrian Wojnarowski, l’arrivo del Barba sarebbe collegato alla volontà di Kyrie Irving di non vaccinarsi.

Stando a quanto riferisce l’insider, infatti, la dirigenza dei Nets aveva intuito già da tempo che questo problema si sarebbe presentato. E avendo il fondato timore di dover rinunciare a Irving, ha cercato un altro scorer, riuscendo ad arrivare ad Harden.

Woj, via his podcast:

“When the Nets made [the Harden] trade, they saw James Harden as a necessity. I think that they could already see that they may not be able to count on Kyrie Irving.”

— Alec Sturm (@Alec_Sturm) October 16, 2021