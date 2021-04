NBA – I Brooklyn Nets recuperano nuovamente Kevin Durant

Stasera, nella partita contro Phoenix che inizierà alle 21.30 italiane, i Brooklyn Nets recupereranno nuovamente Kevin Durant. Nuovamente, perché KD ha disputato solo 4 partite dopo il rientro in seguito ad un infortunio muscolare prima di rifarsi male. Stavolta si trattava solo di una contusione, e i Nets sono riusciti a riaverlo in seguito a sole 3 gare di assenza.

Brooklyn Nets star Kevin Durant is planning to return to the lineup vs. Phoenix today, sources tell ESPN. Durant missed three games with a left leg contusion. Tip at 3:30 PM ET on ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 25, 2021