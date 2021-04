Sorridono a metà i Brooklyn Nets dopo le ultime notizie sulle loro stelle, Kevin Durant e James Harden.

Durant dovrebbe tornare finalmente in campo domani contro i New Orleans Pelicans. KD ritroverà il parquet dopo due mesi dall’infortunio al tendine del ginocchio sinistro che lo ha tenuto a lungo fuori. L’ex OKC e Golden State è inserito nella lista dei “probabili” giocatori che scenderanno in campo, riporta The Athletic.

Brooklyn Nets star Kevin Durant is expected to return Wednesday vs. New Orleans after missing nearly two months with hamstring strain. He is listed probable to play. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 6, 2021

Cattive notizie, invece, per Harden, anche lui alle prese con un problema al tendine. Per l’ex Rockets ci saranno almeno dieci giorni di stop. Poi verrà rivalutato, in base ai progressi, così da decidere per il suo ritorno in campo. Di certo i Nets stavolta non affretteranno i tempi, dopo la ricaduta accusata nel derby con i New York Knicks.

Nets‘ James Harden will be re-evaluated in 10 days with right hamstring strain. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 6, 2021

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.