La situazione di Kyrie Irving con i Brooklyn Nets in NBA rimane ancora incerta. Non sembra che la point guard NBA cambierà idea sul farsi il vaccino, mentre, da parte sua, l’organizzazione sta tenendo d’occhio la loro decisione di tenere Irving lontano dalla squadra e fino a quando non sarà un “partecipante a pieno titolo”. Sembra che non ci sia una risoluzione in vista.

Data la natura di questa situazione di stallo, non sorprende che i Brooklyn Nets rimangano aperti alla prospettiva di scambiare Kyrie. Questo è secondo l’insider NBA Ian Begley di SNY:

Vale la pena notare che, alla fine del mese scorso, Brooklyn ha parlato di trade che coinvolgono Irving, secondo fonti SNY. ESPN ha riferito alla fine di ottobre che i Nets stavano ricevendo chiamate su potenziali operazioni con Irving coinvolto, ma non le hanno prese seriamente in considerazione. Nelle settimane successive a quel rumors, diverse squadre hanno affermato che Brooklyn ha continuato a seguire questo approccio con la guardia All-Star.

Ora sembra che la musica sia diversa e non dovreste stupirvi se Kyrie Irving venisse scambiato da Brooklyn in un’altra squadra NBA. Vediamo cosa succederà da qui a Natale per il fenomeno non vaccinato.

