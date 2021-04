NBA – I Chicago Bulls perdono Zach LaVine per diverse partite

Non sono affatto settimane semplici per i Chicago Bulls. Dalla trade deadline, quando hanno ottenuto Nikola Vucevic, solo solo 3-8 e ieri notte hanno perso una sfida casalinga proprio contro gli Orlando Magic. La squadra allenata da Billy Donovan al momento è decima e, se la stagione finisse oggi, farebbe comunque il Play-in. Tuttavia per quelle che erano le premesse di inizio anno e l’aggiunta di Vucevic, per ora si possono tranquillamente definire un flop. Come se non bastasse, come riportato da Adrian Wojnarowski, Zach LaVine è stato inserito nel cosiddetto Health and Safety Protocol della NBA per il Covid-19.

La stella dei Bulls salterà diverse partite, non è chiaro se il positivo al Covid sia lui o un suo contatto ravvicinato. Zach LaVine sta disputando la miglior stagione in carriera a livello personale, è stato All Star e sta segnando 27.5 punti di media con 5.1 rimbalzi e 5.1 assist. Nelle ultime 4 partite ha segnato rispettivamente 50, 30, 21 e 30 punti, ma Chicago ha perso tutti gli incontri. I Bulls sono sul 22-32, con una sola gara di vantaggio sui Toronto Raptors e gli Washington Wizards entrambi undicesimi. Se dovessero subire il sorpasso di una delle due, sfumerebbe anche il Play-in. La situazione è perfino peggiore dato che i Bulls non sono in possesso della propria scelta, ceduta ai Magic (è protetta solo in Top 4).

Chicago Bulls All-Star Zach LaVine is expected to miss several games after entering into the league's health and safety protocol, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 15, 2021