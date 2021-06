Ora si sono limati anche gli ultimi dettagli: Jason Kidd sarà il prossimo allenatore dei Dallas Mavericks. Il coach, assistente di Vogel ai Lakers nelle ultime due stagioni, firmerà un quadriennale e tornerà a Dallas, dove ha giocato dal 1994 al 1996 e dal 2008 al 2012, vincendo un titolo NBA. Kidd è un coach molto apprezzato dai giocatori, anche se non ha avuto grande successo nelle precedenti esperienze a Brooklyn e Milwaukee. Kidd aveva ricevuto anche la sponsorizzazione da Rick Carlisle nelle scorse ore.

Contemporaneamente, i Mavs hanno anche chiuso per il nuovo GM, che sostituirà Donnie Nelson licenziato un paio di settimane fa. Il dirigente scelto da Mark Cuban arriva direttamente da Nike: si tratta di Nico Harrison, che sarebbe molto apprezzato da Luka Doncic.

The Dallas Mavericks have agreements to hire Hall of Famer Jason Kidd as their new head coach and longtime Nike executive Nico Harrison in a lead basketball operations role, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2021