In molti avevano preso con soddisfazione la trade che avrebbe dovuto portare Bol Bol dai Denver Nuggets ai Detroit Pistons. Lo scambio è però stato annullato nelle scorse ore, dopo che il lungo figlio dell’ex giocatore Manute Bol non ha passato le visite mediche. Bol Bol torna quindi a Denver e la stessa cosa fa Rodney McGruder, che rimarrà invece a Detroit.

“Sono cose che succedono, succede quando si scoprono delle informazioni e le cose allora possono cambiare” ha commentato Dwane Casey, coach dei Pistons. Bol Bol in questa stagione ha giocato 14 gare coi Nuggets con 2.6 punti di media.

La trade era già stata annunciata, con i Nuggets che avevano salutato sui social Bol e avevano assegnato la “sua” maglia numero 10 a James Ennis III, arrivano con un contratto decadale.

As story says, Bol has been injury-free for a few seasons … which is why this came as such a shock to the #Nuggets. https://t.co/6fkryrerP2

— Mike Singer (@msinger) January 13, 2022