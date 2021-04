Nelle scorse ore Gabriel Deck è atterrato ad Oklahoma City, dove si unirà ai Thunder per l’ultimo mese di stagione. L’argentino ha lasciato il Real Madrid a sorpresa appena prima dei Playoff di Eurolega, competizione nella quale stava segnando 8.8 punti di media. I Blancos sono comunque molto attivi sul mercato e si sono già assicurati 3 giocatori, di cui 2 per la prossima stagione.

Il quotidiano sportivo spagnolo AS ha rivelato però sia il perché di questo trasferimento sia i dettagli relativi al contratto di Deck e al buyout. I Thunder pagheranno l’argentino 4 milioni di dollari a stagione per le prossime tre, anche se non saranno garantite. OKC aveva bisogno di spendere in fretta 4 milioni per raggiungere il cap floor, vale a dire una soglia minima di salary cap che le franchigie NBA devono occupare per regolamento. Se non fossero stati spesi per un nuovo giocatore, questi milioni mancanti sarebbero stati distribuiti comunque come bonus agli altri membri del roster. Il fortunato Deck percepirà circa 1.1 milioni di dollari per il poco più di un mese restante in NBA, dal momento che i Thunder non faranno i Playoff.

Per quanto riguarda il buyout che i Thunder pagheranno al Real Madrid per Gabriel Deck, si parla di 1.5 milioni di dollari, vale a dire il massimo consentito per operazioni di questo tipo consentito in NBA.

Oltre a Deck, OKC ha raggiunto un accordo anche con un altro big del basket europeo: Vasilije Micić, playmaker serbo dell’Efes che però volerà in NBA in estate.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.