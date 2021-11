Alle minacce di un fratello, Marcus Morris, arrivano come risposta quelle degli altri due, Strahinja e Nemanja Jokic, dopo quanto accaduto ieri notte tra Markieff e Nikola. I due fratelli serbi hanno creato solo per l’occasione un account Twitter col nickname @JokicBrothers, rispondendo al precedente tweet di Marcus.

“Dovresti lasciare le cose come sono, invece di minacciare pubblicamente nostro fratello! Tuo fratello per primo ha fatto una giocata sporca! Se vuoi fare un passo avanti, sappi che noi ti aspetteremo! Firmato: i fratelli Jokic” hanno scritto i due.

Per chi potesse avere dubbi sulla veridicità dell’account, il giornalista del Denver Post, Mike Singer, ha confermato che si tratta proprio del profilo creato dai due fratelli.

Just got a text from Jokic’s brother. This is their real account responding to Marcus Morris’s tweet last night. https://t.co/ON4AH3JxwN

— Mike Singer (@msinger) November 9, 2021