Dopo San Francisco e New York, anche un’altra metropoli americana come Los Angeles adotta le misure anti-Covid che non permettono a soggetti non vaccinati di entrare nelle arene e nelle palestre. Questo significa che i giocatori di Lakers e Clippers dovranno essere vaccinati per disputare le partite casalinghe e allenarsi con la squadra.

Fortunatamente per i Lakers, tutti i membri del roster sono già vaccinati. Per i Clippers non si sa ancora se qualcuno non si sia sottoposto alla dose. Come nei casi precedenti, questa regola vale soltanto per i membri delle squadre di LA perché residenti in quella zona. I giocatori che affronteranno Lakers e Clippers, anche se non vaccinati, potranno scendere in campo regolarmente allo Staples Center. La nuova norma sarà valida a partire dal 29 novembre.

The new COVID-19 vaccine mandate in Los Angeles has the same non-resident performer exemption in it that both New York City and San Francisco’s did, meaning it will only apply, from an NBA standpoint, to the Lakers and Clippers. It was signed yesterday & goes into effect Nov. 29. — Tim Bontemps (@TimBontemps) October 7, 2021