Nei giorni scorsi i Golden State Warriors avevano svolto dei workout per diversi veterani NBA, in cerca della quindicesima firma per il proprio roster. Un’aggiunta definitiva ancora non è arrivata, ma gli Warriors porteranno al training camp Langston Galloway.

Point guard esperta, Galloway arriva da una stagione ai Phoenix Suns da 4.8 punti di media in 40 partite. In carriera ha vestito le maglie di Knicks, Pelicans, Kings e Pistons, segnando 10.2 punti di media a Detroit due anni fa.

The Golden State Warriors are signing free agent guard Langston Galloway to a training camp deal, sources tell me and @anthonyVslater. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 24, 2021