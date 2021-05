Con la vittoria di questa sera contro i Boston Celtics per 96-92, i New York Knicks hanno centrato il quarto posto nella Eastern Conference e avranno il fattore campo nei Playoff. Una notizia sorprendente dato che New York era data da tutti fuori dalla post-season a inizio stagione.

Con anche la vittoria degli Washington Wizards sugli Charlotte Hornets e quella degli Indiana Pacers sui Toronto Raptors, la griglia dei Playoff ad Est è quasi completa. Washington chiude ottava e affronterà nel primo turno del Play-in i Celtics, mentre nell’altro incontro preliminare giocheranno Pacers e Hornets. I Philadelphia 76ers da un paio di giorni sono sicuri del primo posto nella Conference, secondi i Nets, terzi i Bucks e quarti appunto i Knicks.

Le uniche posizioni ancora variabili sono quelle di Atlanta Hawks e Miami Heat, rispettivamente quinti e sesti attualmente. Atlanta giocherà contro Houston questa notte, mentre Miami contro Detroit. Per il sorpasso, gli Heat devono vincere e sperare in una sconfitta degli Hawks.

Questo lo schema dei Playoff in questo momento:

#1 Philadelphia 76ers vs. #8 vincente secondo Play-in

#2 Brooklyn Nets vs. #7 vincitore del Play-in tra Boston e Washington

#3 Milwaukee Bucks vs. #6 Atlanta o Miami

#4 New York Knicks vs. #5 Atlanta o Miami

I due Play-in sono invece:

#7 Boston Celtics vs. #8 Washington Wizards

#9 Indiana Pacers vs. #10 Charlotte Hornets

I Play-in inizieranno il 19 maggio. La vincitrice tra Boston e Washington affronterà Brooklyn come settimo seed. La perdente affronterà la vincitrice del secondo Play-in tra Indiana e Charlotte per l’ottavo seed, che affronterà Philadelphia.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.