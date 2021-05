In vantaggio per quasi tutta la gara senza riuscire quasi mai a chiuderla: alla fine i Los Angeles Lakers hanno avuto la meglio sul campo degli Indiana Pacers 115-122. Decisiva la prova di Anthony Davis, al rientro dopo una gara di assenza con 28 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. Molto positiva anche la prova dell’altro rientrante LeBron James con 24 punti, 7 rimbalzi e 8 assist in 28′.

Ora i Lakers hanno raggiunto Portland sul 41-30, ma sono dietro a causa degli scontri diretti a sfavore. Chi arriverà settima tra le 2 squadre dovrà affrontare i Golden State Warriors nel primo turno del Play-in. Inutile dire che entrambe vogliono evitare di aggiungere una partita (nel migliore dei casi) al già fittissimo calendario, i Lakers in particolare vista la condizione fisica non eccelsa delle loro stelle.

Portland arriverà sesta, evitando il Play-in, se vincerà domani contro i Denver Nuggets oppure se i Lakers perderanno l’ultima gara contro New Orleans. I giallo-viola, per contro, devono vincere e sperare che i Nuggets offrano loro l’assist decisivo. Nikola Jokic sarà pronto a dar loro una mano: il serbo ha già detto che non si prenderà una partita di pausa prima dei Playoff e giocherà regolarmente contro i Blazers.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.